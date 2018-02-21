Aramada Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi
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Aramada Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi

Adana'da polis ekipleri, yaptıkları denetimlerde şüphe üzerine durdurdukları bir otomobilde ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Aramada Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi

Adana'da polis ekipleri, yaptıkları denetimlerde şüphe üzerine durdurdukları bir otomobilde ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı yunus timleri, Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolunda şüpheli araçlarla ilgili denetim gerçekleştirdi.

Ekipler şüphelendikleri bir otomobili durdurup arama yaptı.

Aramada, araçta ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili ismi açıklanmayan araç sürücüsü gözaltına alındı.

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