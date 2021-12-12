Arama yapılan otomobilde 1 kilo 250 gram esrar ele geçirildi - Haberler
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Arama yapılan otomobilde 1 kilo 250 gram esrar ele geçirildi

Arama yapılan otomobilde 1 kilo 250 gram esrar ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Afyonkarahisar'da durdurulan bir otomobilde yapılan aramada 1 kilo 250 gram esrar ele geçirildi.

Afyonkarahisar'da durdurulan bir otomobilde yapılan aramada 1 kilo 250 gram esrar ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Afyonkarahisar-İzmir karayolu üzerindeki uygulama noktasında durumunda şüphelendiği bir otomobili durdurdu. Araçta arama yapan ekipler 1 kilo 250 gram esrar ele geçirdi. Olayın ardından araçta bulunan Doğan K., (29) isimli şahıs gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - AFYONKARAHİSAR

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