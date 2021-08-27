Arama yapılan mahallede çöp kutusundan bile uyuşturucu çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Arama yapılan mahallede çöp kutusundan bile uyuşturucu çıktı

Arama yapılan mahallede çöp kutusundan bile uyuşturucu çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edirne'nin Keşan ilçesinde uyuşturucu ve sahte alkol satışına yönelik arama arama çalışması yapan ekipler, iki adrese operasyon düzenleyip suç aletlerine al koydu.

Edirne'nin Keşan ilçesinde uyuşturucu ve sahte alkol satışına yönelik arama arama çalışması yapan ekipler, iki adrese operasyon düzenleyip suç aletlerine al koydu. Sokak üzerinde bulunan çöp kutusundan bile uyuşturucu ele geçirilen aramalarda 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Keşan'da uyuşturucu madde ticaretine yönelik çalışmalarına devam eden İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yenimescit Mahallesi'nde belirlenen bir adrese operasyon düzenledi. Kısmet Sokak üzerinde bulunan A.A. isimli şahsa ait bir evde arama yapan ekipler, ikametin avlusunda ilaç kutusuna saklanmış 37 uyuşturucu hap, 6,06 gram bonzai maddesi, 3 hassas terazi ve çok sayıda kilit poşet ele geçirdi ve ardından şahıs gözaltına alındı.

Devam eden aramalar çerçevesinde aynı sokak üzerinde bulunun bir çöp kutusunda ise 200 gram bonzai ele geçirildi.

Yenimescit Mahallesi'nde arama faaliyetlerini sürdüren ekipler, bu kez sahte alkol imal ederek sattığı belirlenen H.A.'ya ait evde de arama yaptı. Aramada 10 şişe ve 5 litre sahte rakı ele geçirildi. Gözaltına alınan H.A. emniyetteki işlemlerinin ardından hakkında adli işlem başlatılarak serbest bırakıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.A. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. - EDİRNE

Arama yapılan mahallede çöp kutusundan bile uyuşturucu çıktı
Arama yapılan mahallede çöp kutusundan bile uyuşturucu çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mehmet Nuri Süleyman Soylu Zeynep Gül Yılmaz Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Murat Boz Metin Çekmez Deniz Akkaya Seren Serengil
Spor Ali Koç Arda Turan Erol Bulut Ozan Tufan Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Arama yapılan mahallede çöp kutusundan bile uyuşturucu çıktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.8.2021 09:30:52. #1.15#

title