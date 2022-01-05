ARAMA YAPILAN ARAÇTA TARİHİ MEZAR STELİ BULUNDU - Haberler
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ARAMA YAPILAN ARAÇTA TARİHİ MEZAR STELİ BULUNDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde jandarmanın durdurduğu araçta yapılan aramada 6'ncı yüzyıl Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen mezar steli ele geçirildi.

İZMİR (DHA) - İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde jandarmanın durdurduğu araçta yapılan aramada 6'ncı yüzyıl Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen mezar steli ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Kemalpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir araçta tarihi eser bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Teknik ve fiziki takibin ardından Aklan Mahallesi'nde durdurulan araçta yapılan aramada 6'ncı yüzyıl Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen mezar steli ele geçirildi. Tarihi eser İzmir Müze Müdürlüğü'ne teslim edilirken, İ.D., S.D. ve N.D. gözaltına alındı.

ARAMA YAPILAN ARAÇTA TARİHİ MEZAR STELİ BULUNDU

ARAMA YAPILAN ARAÇTA TARİHİ MEZAR STELİ BULUNDU

ARAMA YAPILAN ARAÇTA TARİHİ MEZAR STELİ BULUNDU

Arama yapılan araçta tarihi mezar steli bulundu

Arama yapılan araçta tarihi mezar steli bulundu

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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