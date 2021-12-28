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Arama yapılan araçta binlerce tarihi eser bulundu

Arama yapılan araçta binlerce tarihi eser bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bilecik'te jandarma ekiplerince düzenlenen bir operasyonda, 2 bin 754 sikke, 3 adet madalyon ve 1 adet heykel ele geçirildi, olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.

BİLECİK (İHA) - Bilecik'te jandarma ekiplerince düzenlenen bir operasyonda, 2 bin 754 sikke, 3 adet madalyon ve 1 adet heykel ele geçirildi, olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik İl Jandarma Komutanlığı 5 şüpheli şahsın, ellerinde tarihi eser bulundurduğu tespit edildi. Ekipler, 5 şüpheli şahsın bulunduğu aracı durdurularak arama yapıldı. Araç içinde Helenistik, Roma dönemi ile Sasani İmparatorluğuna ait 2 bin 754 sikke, 3 adet madalyon ve 1 adet heykel ele geçirildi. Cumhuriyet savcısının talimatı ile ele geçirilen malzemelere el konulurken, şüpheli S.A., Z.K., A.Y., R.Ç. ve Ö.C. isimli şahıslar gözaltına alındı. - BİLECİK

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