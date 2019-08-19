19.08.2019 16:19

Sivas İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), 2019 Afetlere Hazırlık Yılı kapsamında çalışmalarını son hız devam ettiriyor.

Bu kapsamda 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin yıl dönümü münasebetiyle AFAD İl Müdürlüğü tarafından Sivas kent meydanında arama ve kurtarma malzemeleri sergisi açıldı.

Sergide şişme çadır içerisinde oluşturulan sinevizyon salonunda vatandaşlara 17 Ağustos Marmara Depremi ile ilgili görüntüler izletildi, bilgilendirme amacıyla afiş ve broşürler dağıtıldı.

Standı ziyaret eden Vali Salih Ayhan, 17 Ağustos Marmara Depremi'nin toplumda derin yaralar açtığını ifade etti. Afetlere her an hazır olunması gerektiğine dikkat çeken Vali Ayhan, "Bu anlamda bölgemizde Sivas AFAD İl Müdürlüğümüz bir dizi farkındalık faaliyeti yürütüyor. Sivas ilinde güçlü bir yapıya sahibiz. Hizmet binamız ve afet yönetim merkezinin yakın zamanda tamamlanmasıyla daha da iyi duruma geleceğiz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. 17 Ağustos Marmara Depremi'nde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum" dedi. - SİVAS

Kaynak: İHA