Arama motorunun adını kullanıp 1 milyon TL'lik dolandırıcılığa 13 gözaltı
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Arama motorunun adını kullanıp 1 milyon TL'lik dolandırıcılığa 13 gözaltı

Arama motorunun adını kullanıp 1 milyon TL'lik dolandırıcılığa 13 gözaltıKurdukları paravan şirket aracılığıyla aradıkları 36 firmayı dünyaca ünlü internet arama motorunun adını kullanarak, reklam ve firma isimlerinin üst sıralarda çıkacağı söylemiyle yaklaşık 1 milyon TL dolandırdığı...

24.07.2020 17:55 | Son Güncelleme: 24.07.2020 18:00

Arama motorunun adını kullanıp 1 milyon TL'lik dolandırıcılığa 13 gözaltı

Kurdukları paravan şirket aracılığıyla aradıkları 36 firmayı dünyaca ünlü internet arama motorunun adını kullanarak, reklam ve firma isimlerinin üst sıralarda çıkacağı söylemiyle yaklaşık 1 milyon TL dolandırdığı belirlenen çete, Afyonkarahisar ve Hakkari'de yapılan eş zamanlı operasyonla çökertildi. Operasyon kapsamında 13 şüpheli gözaltına alındı.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri tarafından, kurdukları paravan çağrı merkezi aracılığıyla vatandaşları telefonla arayarak dolandırdığı belirlenen 12 kişi Afyonkarahisar'da, 1 kişi de Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yakalandı. Şüphelilerin dolandırıcılık faaliyetlerinden yaklaşık 1 milyon TL haksız kazanç sağladıkları tespit edilirken, yapılan çalışmalar neticesinde Afyonkarahisar'da 14 ikamet, 2 iş yeri, Yüksekova'da ise 1 adres olmak üzere toplamda 17 adres, 16 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda aralarında kadınların da bulunduğu 13 kişi yakalanarak gözaltına alındı. ÖRGÜT YÖNETİCİLERİ DE ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Yapılan aramalar sonucunda şüphelilere ait çok sayıda dijital materyal ve dokümanlara el konulurken, yakalanan şüphelilerden 3'ü polis merkezindeki işlemlerinin ardından salıverildi. Suç örgütünün yöneticileri olduğu tespit edilen U.D., M.B. ve A.D. başta olmak üzere örgüt üyeleri Y.D., H.D., N.İ., H.Y., H.K., N.T., S.D. yapılan işlemlerin ardından Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. KENDİLERİNİ ARAMA MOTORU ÇALIŞANI OLARAK TANITIYORLARDI

Örgüt içerisinde müşteri temsilcisi görevini üstlenen şüphelilerin, 0850 ile başlayan hatlar üzerinden vatandaşları arayarak, bağlantıları olmamasına rağmen kendilerini dünyaca ünlü bir arama motoru şirketinin çalışanı, güncelleme departmanı üyeleri veya o şirket adına faaliyet gösteren kişiler olarak tanıttıkları belirlendi. Ayrıca, örgüt üyeleri bu arama motoru üzerinde reklam kaydı oluşturulacağı, iş yerine ait reklamının arama motorunda üst sıralarda yer alacağı ya da aradıkları vatandaşa daha öncesinde reklam kaydının olduğunu belirterek, bu reklam kaydının güncellenmesi gerektiği, güncellenmediği takdirde daha fazla ücret ödeyeceği şeklinde aldatıcı söylemlerde bulunduğu ortaya çıkarıldı. FATURALI HATLAR VE EFT İLE TAHSİLAT YAPIYORLARDI

Aradıkları kişiyi ikna ettikten sonra mobil ödeme sistemi üzerinden faturalı hatlarına gönderilen mesaja 'evet' yazdırmak ya da boş mesajlara 'evet' yazdırmak veya banka hesabı üzerinden EFT yaptırılarak ücret alındığı ve bu yöntemlerle dolandırıcılık eylemleri gerçekleştirdikleri belirlendi. Şüphelilerin 36 firmayı bu yöntemle yaklaşık 1 milyon TL dolandırdığı ortaya çıkarıldı.

Arama motorunun adını kullanıp 1 milyon TL'lik dolandırıcılığa 13 gözaltı

Kaynak: DHA

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