AMASYA (Habermetre) - Amasya'da iki kişiyi kurtarmaya çalışırken yaralanan ve hastanede hayatını kaybeden kahraman arama kurtarma personelimiz Mürsel DEMİR'i son yolculuğuna uğurladık.

Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı dileriz.

AFAD ailemizin başı sağolsun.

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