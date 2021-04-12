Arama kurtarma köpeğine oy birliğiyle 'Gece' ismi verildi
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Arama kurtarma köpeğine oy birliğiyle 'Gece' ismi verildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Arama kurtarma köpeğine oy birliğiyle 'Gece' ismi verildi

VAN (İHA) – Van'da 'Afet ve Farkındalık' projesi kapsamında eğitim alan minik öğrenciler, Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü (AFAD) bünyesine yeni katılan arama kurtarma köpeğine oy birliğiyle 'Gece' adını verdi.

VAN (İHA) – Van'da 'Afet ve Farkındalık' projesi kapsamında eğitim alan minik öğrenciler, Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü (AFAD) bünyesine yeni katılan arama kurtarma köpeğine oy birliğiyle 'Gece' adını verdi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının "2021 Afet Eğitim Yılı" projesi kapsamında AFAD Van İl Müdürlüğünü ziyaret eden minik öğrenciler, Giresun'dan geçtiğimiz günlerde Van'a getirilen arama kurtarma köpeğine isim verdi. Minik öğrenciler, arama kurtarma köpeğinin rengi ve fiziksel özelliklerinden dolayı oy birliğiyle 'Gece' ismini tercih etti. Arama kurtarmada ekiplere yardımcı olacak Gece, minik öğrencilerin ise ilgi odağı oldu.

İHA muhabirine konuşan Köpek Eğitmeni Niyazi Özbek, köpeği Giresun'da Muhammet Yılmaz isimli bir gönüllüden aldıklarını belirterek, "Bu sokak köpeği, kırma bir köpekti. Onlar öncelikle almışlar, eğitip beslemişler. Köpeğimizi belli bir seviyeye getirmişler ve iyi bir işte kullanmak amacıyla kurumlara vermek istediler. Bu anlamda bizi de aradılar. Bizde köpeğe baktık. Gerçekten bu işi yapabilecek kapasitede bir köpek. Bizde alarak eğitimlere başladık. Her gün biraz daha adapte etmeye çalışıyoruz. Bu köpeğimizi depremlerde, selde, çığda kullanacağız" dedi.

Sokak hayvanlarının da arama kurtarma faaliyetlerinde kullanılabileceğini kaydeden Özbek, "Aslında cins köpeklerin bu işi yapmayacağını, kırma ve sokak köpeklerinin de arama kurtarma ve böyle faaliyetlerde bizlere yardımcı olabileceğini göstermek adına bizim içinde bir avantaj olacak. Enkazlar çok zorlu yerler, bizde burada verdiğimiz eğitimlerle köpeklerimizin çevikliğini artırıyoruz. Kondisyonunu yüksek tutmaya çalışıyoruz. Bu köpeğimizin bir ismi yoktu. Anaokulumuzun minik öğrencileri 'Gece' ismini koydular. Bizim içinde çok güzel oldu. Bize de faydalı olacağına çok eminiz" diye konuştu.

AFAD Arama Kurtarma Teknisyeni Dersim Bulut ise 'Gece' isimli köpeğin Giresun'dan geldiğini belirterek, "Bize hayvan sever bir vatandaş tarafından köpeğimiz bağışlandı. Temel hedefimiz; temel itaat, ileri itaat ve özel parkurlarda yapacağımız eğitimlerle deprem, sel, çığ gibi doğal afetlerde, enkazda canlı arama kurtarma faaliyetlerinde kullanılmak üzere köpeğimizi eğitiyoruz" şeklinde konuştu. - VAN

Arama kurtarma köpeğine oy birliğiyle 'Gece' ismi verildi
Arama kurtarma köpeğine oy birliğiyle 'Gece' ismi verildi
Arama kurtarma köpeğine oy birliğiyle 'Gece' ismi verildi
Arama kurtarma köpeğine oy birliğiyle 'Gece' ismi verildi
Arama kurtarma köpeğine oy birliğiyle 'Gece' ismi verildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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