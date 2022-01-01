Arama kurtarma gönüllüleri yılbaşı gecesi nöbeti paylaştı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Arama kurtarma gönüllüleri yılbaşı gecesi nöbeti paylaştı

Arama kurtarma gönüllüleri yılbaşı gecesi nöbeti paylaştı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Eskişehir'de AFAD gönüllüleri, AKUT ve DAK ekipleri yıl başı gecesinde birlikte nöbet tuttu.

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de AFAD gönüllüleri, AKUT ve DAK ekipleri yıl başı gecesinde birlikte nöbet tuttu.

Eskişehir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) gönüllüleri, yıl başı tedbirleri kapsamında meydana gelebilecek olaylara hızlı ve etkili müdahale edebilmek için kentteki diğer arama kurtarma ekipleriyle nöbet tuttu. AFAD gönüllüleri, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ve Dorlion Arama Kurtarma (DAK) gönüllüleriyle yılbaşı gecesinde nöbeti paylaştı. İl Afet ve Acil Durum Müdürü Recep Bayar, gece nöbetindeki gönüllüleri ziyaret etti. AFAD Eskişehir İl Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından ortak nöbetle ilgili yapılan paylaşımda "Yeni yılda hep birlikte daha güçlü" ifadelerine yer verildi. - ESKİŞEHİR

Arama kurtarma gönüllüleri yılbaşı gecesi nöbeti paylaştı

Arama kurtarma gönüllüleri yılbaşı gecesi nöbeti paylaştı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title