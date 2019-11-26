Arama-kurtarma faaliyetlerine katılacak personel ve araçlar Tiran'a gönderildi

26.11.2019 21:13 | Son Güncelleme: 26.11.2019 21:18

Arnavutluk'ta meydana gelen 6,3 büyüklüğündeki depremde arama-kurtarma faaliyetlerine katılacak Sağlık Bakanlığı UMKE, AFAD ve Kızılay personeli ile gerekli araçlar, Hava Kuvvetlerine ait A-400M nakliye uçağıyla Ankara'dan Tiran'a gönderildi.



Milli Savunma Bakanlığının (MSB) sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yapılan paylaşımda, "Arnavutluk'ta meydana gelen 6,3 büyüklüğündeki depremde arama-kurtarma faaliyetlerine katılacak Sağlık Bakanlığı UMKE, AFAD ve Kızılay personeli ile gerekli araçlar, Hava Kuvvetlerimize ait A-400M nakliye uçağıyla Ankara'dan Tiran'a gönderildi" ifadesine yer verildi.



Ayrıca, konuya ilişkin fotoğraflar da paylaşıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA