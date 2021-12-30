Arama kurtarma faaliyetleri konusunda Rektör Beydemir'i bilgilendirdiler - Haberler
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Arama kurtarma faaliyetleri konusunda Rektör Beydemir'i bilgilendirdiler

Arama kurtarma faaliyetleri konusunda Rektör Beydemir'i bilgilendirdiler
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Kardeşe Vefa Derneği (ANDA) temsilcileri, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir'i makamında ziyaret etti.

Kardeşe Vefa Derneği (ANDA) temsilcileri, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir'i makamında ziyaret etti.

Ziyarette dernek temsilcileri, dernek faaliyetleri ve arama kurtarma faaliyetleri konusunda Rektör Beydemir'e bilgi aktardılar. Rektör Beydemir ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek dernek temsilcilerine teşekkür etti. Yapılan görüşme sonrası ANDA Derneği temsilcileri günün anısına Rektör Beydmir'e hediye takdiminde bulundu. Beydemir de üniversitenin anı tabağını hediye ederek misafirlerine çalışmalarında başarılar diledi. - BİLECİK

Arama kurtarma faaliyetleri konusunda Rektör Beydemir'i bilgilendirdiler

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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