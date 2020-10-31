Arama-kurtarma ekipleri, yıkılan binanın enkazında kalan bir kediyi kurtardı
31.10.2020 10:04 | Son Güncelleme: 31.10.2020 10:09
AFAD ekiplerinin enkaz altındaki çalışmaları Kedinin kurtarılması İZMİR - İzmir'de meydana gelen depremde çöken binalarda başlatılan arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
AFAD ekiplerinin enkaz altındaki çalışmaları
Kedinin kurtarılması İZMİR - İzmir'de meydana gelen depremde çöken binalarda başlatılan arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Arama-kurtarma ekipleri, yıkılan bir binadan kedi kurtardı.
Kaynak: Anadolu Ajansı