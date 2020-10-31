Arama-kurtarma ekipleri, yıkılan binanın enkazında kalan bir kediyi kurtardı

AFAD ekiplerinin enkaz altındaki çalışmaları Kedinin kurtarılması İZMİR - İzmir'de meydana gelen depremde çöken binalarda başlatılan arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

AFAD ekiplerinin enkaz altındaki çalışmaları

Kedinin kurtarılması İZMİR - İzmir'de meydana gelen depremde çöken binalarda başlatılan arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Arama-kurtarma ekipleri, yıkılan bir binadan kedi kurtardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı