Arama-kurtarma ekipleri, yıkılan binanın enkazında kalan bir kediyi kurtardı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Arama-kurtarma ekipleri, yıkılan binanın enkazında kalan bir kediyi kurtardı

31.10.2020 10:04 | Son Güncelleme: 31.10.2020 10:09

AFAD ekiplerinin enkaz altındaki çalışmaları Kedinin kurtarılması İZMİR - İzmir'de meydana gelen depremde çöken binalarda başlatılan arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

AFAD ekiplerinin enkaz altındaki çalışmaları

Kedinin kurtarılması İZMİR - İzmir'de meydana gelen depremde çöken binalarda başlatılan arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Arama-kurtarma ekipleri, yıkılan bir binadan kedi kurtardı.

Arama-kurtarma ekipleri, yıkılan binanın enkazında kalan bir kediyi kurtardı
Arama-kurtarma ekipleri, yıkılan binanın enkazında kalan bir kediyi kurtardı
Arama-kurtarma ekipleri, yıkılan binanın enkazında kalan bir kediyi kurtardı
Arama-kurtarma ekipleri, yıkılan binanın enkazında kalan bir kediyi kurtardı

Kaynak: Anadolu Ajansı

İlgili Haberler

Emrah Apartmanı'nın enkazında 22 kişiyi arama- kurtarma çalışmaları sürüyor (2)
Emrah Apartmanı'nın enkazında 22 kişiyi arama- kurtarma çalışmaları sürüyor (2)
Emrah Apartmanı'nın enkazında 22 kişiyi arama kurtarma çalışmaları sürüyor (3)
Emrah Apartmanı'nın enkazında 22 kişiyi arama kurtarma çalışmaları sürüyor (3)
Doğanlar apartmanı enkazında arama kurtarma çalışmaları sürüyor
Doğanlar apartmanı enkazında arama kurtarma çalışmaları sürüyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mevlana Ümit Özdağ Geert Wilders Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sıla Cem Yılmaz Enes Batur Halil Sezai
Spor Erol Bulut Yücel İldiz Fatih Terim Emre Belözoğlu Josef De Souza
Daha Fazla İzmir Deprem Bayraklı Ege Denizi
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Arama-kurtarma ekipleri, yıkılan binanın enkazında kalan bir kediyi kurtardı - İzmir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.10.2020 10:12:39. #1.14#
title