Arama kurtarma ekipleri Ukraynalı kayıp kadın dağcı için zirveye ulaştı

Arama kurtarma ekipleri Ukraynalı kayıp kadın dağcı için zirveye ulaştı 25 gündür haber alınamayan kayıp Ukraynalı dağcı son mesaj gönderdiği zirvede aranıyor Annesine 'zirvedeyim' mesajı attıktan sonra sırra kadem basan Ukraynalı dağcı, kaybolduğu dağın zirvesinde aranıyor Antalya'da 1715...

Arama kurtarma ekipleri Ukraynalı kayıp kadın dağcı için zirveye ulaştı

25 gündür haber alınamayan kayıp Ukraynalı dağcı son mesaj gönderdiği zirvede aranıyor

Annesine 'zirvedeyim' mesajı attıktan sonra sırra kadem basan Ukraynalı dağcı, kaybolduğu dağın zirvesinde aranıyor

ANTALYA - Antalya'da 1715 rakımlı Geyik Sivrisi Dağı'na tırmanan ve 25 gündür kendisinden haber alınamayan Ukraynalı dağcı Yana Kryvosheia'yı dağın zirvesinde aramak için bugün 15 kişilik gönüllü bir ekip havadan ve karadan çalışma başlattı.

1 Mayıs Cumartesi günü dağ tırmanışı için ülkesi Ukrayna'dan Antalya'ya gelen 42 yaşındaki Yana Kryvosheia, en son dağ tırmanışlarının yapıldığı Geyikbayırı bölgesine gelip burada 1715 metre yükseklikteki Geyiksivrisi Dağı'na tırmandı. Kryvosheia, 2 Mayıs Pazar günü annesine "Zirvedeyim" mesajı attıktan sonra adeta sırra kadem bastı. Telefon sinyalleri en son 4 Mayıs Salı günü 14.00'te alınan kadını arama kurtarma çalışmaları Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD ve UMKE ekipleri tarafından 23 gündür sürdürülüyor. Yana için bölgede İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JAK, komando ekipleri, AFAD ve UMKE ekiplerine ilaveten Ankara'dan gelen 25 kişilik özel JAK ekibi de geçtiğimiz günler de çalışmalara katılmıştı.

Zirvede aranacak

Bu sabah ise bölgede diğer ekiplere ilaveten Antalya, Ankara, İstanbul, Diyarbakır, Bursa ve Manisa illerinden 15 kişinin bulunduğu kurtarma ekipleri katıldı. Sabahın erken saatlerinde Geyiksivrisi Dağı'nın eteklerine gelen ekipler, drone ile bölgeyi havadan taradı. Ekiplerin bölgede 3 gruba ayrılıp, özellikle kayıp dağcının annesine attığı 'zirvedeyim' mesajını göz önüne alarak, dağın zirve bölgesinde arama yapacakları belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Suat Metin