Arama kurtarma ekipleri Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenleri andı
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Arama kurtarma ekipleri Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenleri andı

Bursa'daki arama kurtarma ekipleri, Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenleri andı.

Arama kurtarma ekipleri Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenleri andı
17.08.2020 04:23 | Son Güncelleme: 17.08.2020 05:00

Bursa'daki arama kurtarma ekipleri, Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenleri andı.

Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinesinde AFAD'ın tatbikat alanında bir araya gelen yaklaşık 500 kişilik arama kurtarma ekibi, 17 Ağustos depreminde hayatını kaybedenler için dua etti.

Deprem saati olan 03.02'de 1 dakikalık saygı duruşunda bulunan ekipler, daha sonra anma programı çerçevesinde kent içinde araç konvoyu oluşturdu.

AFAD İl Müdürü Yalçın Mumcu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Marmara Depremi'nin 21. yıl dönümü nedeniyle Bursa'daki tüm arama kurtarma ekiplerinin bir araya geldiğini söyledi.

Mumcu, etkinliğin AFAD ve Bursa Valiliği işbirliğinde düzenlendiğini belirterek, "Depremde vefat edenleri anıyoruz. Depremi hatırlatmak amacıyla bu programı düzenliyoruz. Faaliyetlerimiz sabaha kadar sürecek. Amacımız deprem farkındalığı oluşturmak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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