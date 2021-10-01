Arama-kurtarma ekibiyle kendini arayan Mutlu: Olan oldu, dünya umrumda değil

İNEGÖL, BURSA (DHA) - BURSA'nın İnegöl ilçesinde birlikte alkol aldığı arkadaşlarından ayrıldıktan sonra haber alınamayan, ormanda karşılaştığı, kendisini arayan ekiple arama çalışmasına katılan Beyhan Mutlu (51), "Onlarla beraber yarım saatten fazla aramalara katıldım. Benim olduğumu bilince ekipler, gülümsedi" dedi. 'Kendini arayan adam' olarak dünya basınında da yer bulan Mutlu haberler i izlemediğini belirterek, "Bütün dünyaya selamlar. Olan oldu dünya umurumda değil" diye konuştu.

İnegöl ilçesinde 28 Eylül gecesi arkadaşlarıyla ormanda alkol alan Beyhan Mutlu, evine gitmek için ayrıldı. Bir süre sonra mahalleye dönen arkadaşları Beyhan Mutlu'nun eşiyle karşılaştı. Eşi, Beyhan Mutlu'dan haber alamadığını, telefonuna da ulaşamadığını söyledi. Beyhan Mutlu'nun, ormanda kaybolduğunu düşünen arkadaşları, jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine jandarmanın yanı sıra UMKE ve İNDAK ekipleri ormanda arama çalışması başlattı. Bölgede karşılaştığı arama kurtarma ekipleriyle birlikte çalışmalara katılan Beyhan Mutlu, bir süre sonra "Beyhan Mutlu" diyerek bağıran arama kurtarma ekibine "Buradayım" diyerek cevap verince gerçek ortaya çıktı.

'Kendini arayan adam' olarak dünya basınında yer bulduğu ve sosyal medyada gündem olduğunun hatırlatılması üzerine haberler i takip etmediğini söyleyen Mutlu, "Olaydan sonra hep çalıştım. Hiç haber okumadım. Burada telefon çok çekmiyor. İnşaatta çalışıyorum. Kayıp olayında bana destek veren jandarma komutanlığı ekiplerine ve arama kurtarma ekiplerine teşekkür ediyorum. Bütün dünyaya selamlar. Olan oldu dünya umrumda değil" ifadelerini kullandı.