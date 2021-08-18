Arama kurtarma ekibinden Kaymakam Çoban'a teşekkür plaketi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Arama kurtarma ekibinden Kaymakam Çoban'a teşekkür plaketi

Arama kurtarma ekibinden Kaymakam Çoban'a teşekkür plaketi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Muğla'nın Datça ilçesinde ilçe protokolü Mahalle Afet Gönüllüleri/Acil Müdahale Derneği (MAG-AME/SAR) ve Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti (TRAC) Datça Şubesi'ne ziyarette bulundu.

Muğla'nın Datça ilçesinde ilçe protokolü Mahalle Afet Gönüllüleri/Acil Müdahale Derneği (MAG-AME/SAR) ve Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti (TRAC) Datça Şubesi'ne ziyarette bulundu. Ziyarette dernek yöneticileri kendilerine verdiği destekten dolayı Datça Kaymakamı Mesut Çoban'a teşekkür plaketi takdim etti.

17 Ağustos depreminin 22'inci yıldönümü dolayısıyla Datça Kaymakamı Mesut Çoban, Datça İlçe Emniyet Müdürü İsmail Toygun, Datça İlçe Jandarma Bölük Komutanı Necmettin Erdoğan, Datça MAG-AME/SAR ve TRAC'ın Datça İlçe Afet Koordinasyon ve Eğitim Merkezi'ni ziyaret etti. Gerçekleştirilen ziyarette MAG-AME/SAR ekibinin yerleşkesinde bölgede oluşabilecek afetlere karşı yapılan hazırlıklar incelenirken, ekibin yapısı ve afet durumlarındaki hareket planları ile ilgili protokol üyelerine bilgilendirmelerde bulunuldu. MAG-AME/SAR Muğla Koordinatörü Barış Muştu, "ilçemiz, bölgemiz ve ülkemiz için nerede ve ne için ihtiyaç duyuluyorsa, biz operasyona hazırız" dedi.

Datça kaymakamı Mesut Çoban, MAG-AME/SAR ekibinin geçtiğimiz dönemde meydana gelen Marmaris orman yangınındaki çalışmaları için teşekkür ve tebriklerini iletirken, Çoban'a MAG-AME/SAR ve TRAC'a olan desteklerinden ötürü teşekkür plaketi takdim edildi. Kaymakam Çoban kendisine verilen plaket için teşekkür ederek dernek gönüllülerine çalışmalarında başarılar diledi. - MUĞLA

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

BENSU NARLI'NIN KATİL ZANLISI HAKİM KARŞISINDA
BENSU NARLI'NIN KATİL ZANLISI HAKİM KARŞISINDA
ABD, Kovid-19 nedeniyle Türkiye'yi 'çok yüksek riskli' ülkeler arasına aldı ve 'Seyahat etmeyin' uyarısı yayımladı
ABD, Kovid-19 nedeniyle Türkiye'yi "çok yüksek riskli" ülkeler arasına aldı ve "Seyahat etmeyin" uyarısı yayımladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye, küresel tedarikçilerin çıkardığı zorlukları ve maruz kaldığı gizli açık ambargoları aşmak için savunma sanayine bu...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, küresel tedarikçilerin çıkardığı zorlukları ve maruz kaldığı gizli açık ambargoları aşmak için savunma sanayine bu...

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Faik Öztrak Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Yener Haluk Levent Davut Güloğlu Seren Serengil
Spor Mustafa Er Mert Günok Lionel Messi Rachid Ghezzal Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Arama kurtarma ekibinden Kaymakam Çoban'a teşekkür plaketi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.8.2021 01:14:41. #1.16#

title