Arama Kurtarma Ekibi İlk Eğitimini Başarı ile Tamamladı

Arama kurtarma ekibi ilk eğitimini başarı ile tamamladı



AYDIN - Efeler Belediyesi bünyesinde gönüllü personellerden oluşan, Efeler Belediyesi Arama ve Kurtarma Ekibi afet eğitimlerinin ilk etabını tamamladı. Bir ay boyunca süren eğitimlere 30 ekip üyesi katıldı.

Efeler Belediye Meclisi'nde alınan karar ile savaşta, afetlerde, büyük yangınlarda ve önemli kazalarda; arama, kurtarma, ilk yardım ve sosyal yardım hizmetlerini imkanlar ölçüsünde üstelenecek olan EFAK, kuruluşunun ardından ilk eğitimini aldı. Efeler Belediyesi Sivil Savunma Uzmanlığı öncülüğünde kurulan ekip, teorik ve uygulamalı olarak 'Arama Kurtarma ve Dağ Eğitimi'ni başarı ile sonuçlandırdı. Çeşitli eğitmenler tarafından birçok dalda verilen eğitimlerde EFAK ekibi arama ve kurtarma faaliyetlerine adım adım hazırlanıyor.

Efeler Belediyesi olarak her alanda vatandaşın yanında olduklarını ifade eden Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, "Deprem riskinin en yüksek olduğu illerden biri olan Aydın'da yaşıyoruz. Her an deprem başta olmak üzere diğer afetlere hazırlıklı olmalıyız. Bu bağlamda belediyemizin bünyesinde EFAK ekibimizi kurduk. Son teknoloji ekipmanlarla donatılan ekibimiz ile vatandaşlarımızın her zaman yanında olacağız" dedi.

Eğitimlerin devam edeceğini kaydeden Başkan Özakcan, "Arzu etmesek de afetlerin ne zaman nerede yaşanacağı belli olmuyor. Ekibimizi eksiksiz olarak afetlere hazırlamaya çalışıyoruz. Ekibimiz ilk dönem eğitimlerini başarı ile tamamladılar. Daha alacakları çok eğitim, yapacakları çok uygulama var. Enkaz ve yapı bilgileri, yapı bilgisi ve güvenliği, afet lojistiği, arama ve dinleme eğitimi, yangın ve söndürme eğitimi, kazazede taşıma yöntemleri eğitimi, açık havada yaşam, kişisel korunma, yangın söndürme ve açık havada barınma eğitimlerinin ardından sahaya çıkarak dağda; istasyon kurma, tırmanma ve iniş eğitimlerini tamamladılar. EFAK ekibimiz tüm bu eğitimleri sırası ile alarak, belirlenen program çerçevesinde periyodlar halinde doğada uygulamalı olarak tatbikat yapacaklar" diye konuştu.