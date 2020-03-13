Arama Kurtarma Ekibi Eğitimlere Başladı İnegöl Belediyesi, kendi personelinden oluşan profesyonel bir arama kurtarma ekibi oluşturmak için çalışmalara başlamıştı.

Gönüllü personelin katıldığı ekibe yönelik eğitimler de başladı.

Şehrimizin deprem kuşağı üzerinde yer alması ve ülkemizde son dönemlerde yaşanan afetler sonrası harekete geçen İnegöl Belediyesi, gönüllü personellerden oluşan bir arama kurtarma ekibi kurdu. Duyurusu yapılan gönüllü oluşum için ilk etapta 76 personel başvururken, İNDAK rehberliğinde kurulacak ekibin eğitimleri de dün akşam başladı.

TEORİK VE PRATİK EĞİTİM VERİLDİ

Beşinci Mevsim Kültür Sanat Merkezi salonunda 20.00'da başlayan eğitimlerin ilk gününde, ilk yardım konusunda bilgiler paylaşıldı. Eğitimlerin bir bölümüne Belediye Başkanı Alper Taban da katıldı. İNDAK Başkanı Ömer Gürkan, İNDAK üyeleri ile gönüllü personelin yer aldığı eğitimde İlkyardım Hemşiresi ve İNDAK gönüllü üyesi Gönül Kahraman Afyon ilk yardım konusunda bir sunum gerçekleştirdi. Ardından uygulamalı olarak kalp masajı ve suni teneffüs gibi hayat kurtaran uygulamalar ekip üyelerine anlatıldı. Her bir ekip üyesi sahneye çıkarak bu uygulamaları uzmanlar nezaretinde gerçekleştirdi.

TÜRKİYE'DE İLK YARDIM EĞİTİMİ ZORUNLU OLMALI

Eğitimler sırasında ekip üyelerine hitaben bir konuşma yapan Belediye Başkanı Alper Taban, eğitimin önemine dikkat çekti. Taban, "Gönüllü olduğunuz için teşekkür ediyorum. Bu işin gönüllü tarafında olmak hem cesaret istiyor hem de insan kendini yetiştirmeli, donatmalı. Bizler maalesef toplum olarak ilk emir oku olmasına rağmen okumayan bir toplumuz. Bana göre Türkiye'de ilk yardım zorunlu olmalı. Öğrenci bu eğitimi, sertifikayı almadan mezun olamamalı. Ders değil ama zorunluluk olmalı. Deprem oldu, hayatını kaybeden vatandaşlarımız oldu. Ardından çığ oldu çok daha fazla kaybı orada yaşadık. Ondan sonra herkes değerlendirmeler yaptı ama benim anladığım orada çok amatörce davranışlar sergiledik. Çığ altında kalanları kurtarmaya giderken çığ altında kalındı. Onun için bilmek, bilen tarafta olmak çok faydalı. Bunun sizlere de insanlığa da faydası olur. Ben İNDAK yöneticilerimize ve eğitimlere katılan çalışanlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: Bültenler