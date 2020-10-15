Arama kurtarma dernekleri ile 'Yardımlaşma Protokolü' imzalandı

DÜZCE (İHA) – Meydana gelebilecek afetler için Düzce Valiliği kentte bulunan arama kurtarma sivil toplum kuruluşları arasında 'Yardımlaşma Protokolü' imzalandı.

DÜZCE (İHA) – Meydana gelebilecek afetler için Düzce Valiliği kentte bulunan arama kurtarma sivil toplum kuruluşları arasında 'Yardımlaşma Protokolü' imzalandı.

Düzce Valisi Cevdet Atay başkanlığında Düzce Valiliği ile Düzce Arama ve Kurtarma Derneği (DAKE), Ulusal Keşif Arama Kurtarma ve Araştırma Derneği (UKSAR), Afet Gönüllüleri Derneği (AFGD), Düzce Telsiz ve Radyo Amatörleri Derneği (DÜZRAD) arasında "Yardımlaşma Protokolü" imzalandı. Protokol ile Düzce'de ve diğer illerde meydana gelebilecek deprem, sel, toprak kayması, büyük yangınlar ve diğer afet ve acil kurtarma arama-kurtarma, haberleşme ve afet sonrası iyileştirme çalışmaları, eğitim ve tatbikatlarda işbirliği içinde yardımlaşma amaçlanıyor. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı