Arama kurtarma, dalgıç ve itfaiyeden oluşan ekip Kastamonu'ya gitti
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Arama kurtarma, dalgıç ve itfaiyeden oluşan ekip Kastamonu'ya gitti

Arama kurtarma, dalgıç ve itfaiyeden oluşan ekip Kastamonu'ya gitti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Batı Karadeniz'de yaşanan büyük sel felaketi üzerine Kdz. Ereğli Belediyesi harekete geçti.

Batı Karadeniz'de yaşanan büyük sel felaketi üzerine Kdz. Ereğli Belediyesi harekete geçti. 11 kişilik Ereğli İtfaiyeciler Doğa Sporları Arama Kurtarma Derneği (ERİDAK) ekibi ile 5 kişilik itfaiye ekibi, Kastamonu'ya bağlı Bozkurt ilçesinde arama, kurtarma faaliyetlerine katılmak üzere bir itfaiye aracı ve büyük bir minibüsle yola çıktı.

Türkiye, Batı Karadeniz'de ve Orta Karadeniz'de yaşanan büyük sel felaketi haberleriyle sarsıldı. Kdz. Ereğli de arama kurtarma faaliyetlerine katılıyor.

Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu'nun başkanlığında gerekli hazırlıklar yapıldı. Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık'ın talimatıyla belediyenin ilgili birimleri çalışmalarını tamamladılar ve öğle saatlerinde, ağır kayıpların ve hasarın yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt İlçesine doğru yola çıktılar. Bir itfaiye aracı ve büyük bir minibüsle birlikte 16 kişilik ekip arama kurtarma çalışmalarına destek olacak. Ekipte 2 dalgıç bulunuyor.

İtfaiye Müdürü Muhammet Ali Ateş, 11 kişilik ERİDAK, 2'si dalgıç, 5 kişilik itfaiye ekibini uğurlarken şu bilgileri verdi:

"Kdz. Ereğli Kaymakamımız İsmail Çorumluoğlu'nun başkanlığında Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık'ın talimatlarıyla hazırlıklarımızı tamamladık ve komşularımıza yardım için ekiplerimiz harekete geçti.

Deneyimli bir ekibimiz var. Kendilerine önce kendi güvenliklerini sağlamaları gerektiğini hatırlattım. Ekibimizin, bölgede yardıma ihtiyaç duyanlara destek vermek için var güçleriyle çalışacağını biliyorum." - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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