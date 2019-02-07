Arama Kurtarma Çalışmaları Ekiplerin Kameralarına Böyle Yansıdı

İstanbul DHA

Kartal'da çöken binada arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken, çalışmalar ekiplerin kameraları tarafından da kaydedildi. Görüntülerde enkazda arama çalışmaları yapan ekipler molozların arasından ses dinliyor. Enkaz altından çıkarılan yaralılar ambulansa taşınıyor.

Görüntü Dökümü:

--------------------

-Enkazda çalışan ekipler

-Enkazdan yaralıların çıkarılması

-Ambulansa taşınması

-Detaylar

Kaynak: DHA