Arama kaydı bulunan şüpheli, motosikletle gezerken yakalandı
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Arama kaydı bulunan şüpheli, motosikletle gezerken yakalandı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Arama kaydı bulunan şüpheli, motosikletle gezerken yakalandıBURSA'nın İnegöl ilçesinde uygulama yapan bekçilerin şüphe üzerine durdurduğu motosiklet sürücüsü Ozan A.'nın (24), hırsızlık suçundan arandığı ve motosikletin de trafikten men edildiği ortaya çıktı.

Arama kaydı bulunan şüpheli, motosikletle gezerken yakalandı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde uygulama yapan bekçilerin şüphe üzerine durdurduğu motosiklet sürücüsü Ozan A.'nın (24), hırsızlık suçundan arandığı ve motosikletin de trafikten men edildiği ortaya çıktı. Gözaltına alınan Ozan A.'ya, sokağa çıkma yasağına uymadığı için 3 bin 150 lira cezai işlem uygulandı.

Olay saat 23.00 sıralarında Sinanbey Mahallesi Yenişehir caddesinde meydana geldi. Sokağa çıkma kısıtlamasında uygulama yapan İlçe Emnyet Müdürlüğü'ne bağlı bekçiler, farları yanmayan motosikleti durdurdu. Plakası olmayan ve hurda halindeki motosikletin sürücü Ozan A.'nın GBT sorgulamasında, hırsızlık olayından arandığı, motosikletin ise daha önceden trafikten men edildiği ortaya çıktı. Motosiklet, çekiciyle otoparka çekildi. Gözaltına alınan şüpheliye sokağa çıkma yasağına uymadığı için 3 bin 150 lira cezai işlem uygulandı.

Arama kaydı bulunan şüpheli, motosikletle gezerken yakalandı
Arama kaydı bulunan şüpheli, motosikletle gezerken yakalandı
Arama kaydı bulunan şüpheli, motosikletle gezerken yakalandı
Arama kaydı bulunan şüpheli, motosikletle gezerken yakalandı
Arama kaydı bulunan şüpheli, motosikletle gezerken yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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