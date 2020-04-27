Arama Kaydetme Özelliği Android'e Geliyor
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Google, Teknoloji, Haber

Arama Kaydetme Özelliği Android'e Geliyor

Birçok kullanıcının uzun bir süredir beklediği arama kaydetme özelliği sonunda Android işletim sistemine de geliyor.

27.04.2020 09:27 | Son Güncelleme: 27.04.2020 09:27
Arama Kaydetme Özelliği Android'e Geliyor

Birçok kullanıcının uzun bir süredir beklediği arama kaydetme özelliği sonunda Android işletim sistemine de geliyor. Dünyanın en fazla kullanıcısına sahip işletim sistemlerinden bir tanesi olan Android şu sıralar yeni güncellemelerle karşımızda.

Akıllı telefonların en çok kullanılan fonksiyonlarından bir tanesi de hiç şüphesiz aramalardır. Her ne kadar görüntülü konuşmalar günlük hayatımızda önemli bir yer tutsa bile, standart aramaların yeri çok daha farklıdır. Google bildiğiniz üzere Android platformunun sahibi ve şirket akıllı telefonlarında arama kaydetme özelliğini kullanmak istiyordu.

Arama kaydetme özelliği soru işaretleriyle geliyor

Google tarafından yayınlanan destek ve çözüm önerileri kısmında herhangi bir görüntülü görüşmenin nasıl kaydedileceği ayrıntılı olarak anlatılıyordu. Buradan yola çıkarak Android platformunda arama kaydetme gibi bir özelliğin geleceğini söylemek mümkün.

Android işletim sisteminde yer alacak bu özellik ile ilgili bazı soru işaretleri de bulunuyor. Örneğin hangi ülkelerde kullanıma açılacağı henüz net olarak bilinmiyor. Türkiye'de kullanıma açılacak olma ihtimali yüksek ancak yine de Google bunu ilk etapta bütün dünyaya yaymak istemeyebilir. Şirketin güncellemeleri yavaş yavaş bütün telefonlara aktardığı biliniyor.

Bu yeni güncelleme ile ilgili bir diğer önemli detay ise karşı tarafa mesaj iletilmesi oldu. Aramayı kaydetmeye başladığınız andan itibaren, karşı tarafa bir sesli uyarı mesajı gidiyor. Böylece karşıdaki kişi konuşmanın kaydedildiğini duymuş oluyor. Google henüz soru işaretlerine açıklık getirmedi. Muhtemelen kısa bir süre içerisinde güncelleme ile ilgili daha detaylı bilgiler ortaya çıkacaktır.

Kaynak: Tamindir

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