Arama kararı olan kadın sokağa çıkma kısıtlamasına uymayınca polisler tarafından yakalandı
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Kayseri, Polis, 3. Sayfa

Arama kararı olan kadın sokağa çıkma kısıtlamasına uymayınca polisler tarafından yakalandı

Arama kararı olan kadın sokağa çıkma kısıtlamasına uymayınca polisler tarafından yakalandı Kayseri'de aranması olan kadın, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayarak dışarı çıkınca, polis ekipleri tarafından yakalandı.

19.04.2020 11:34 | Son Güncelleme: 19.04.2020 11:36
Arama kararı olan kadın sokağa çıkma kısıtlamasına uymayınca polisler tarafından yakalandı

Arama kararı olan kadın sokağa çıkma kısıtlamasına uymayınca polisler tarafından yakalandı

KAYSERİ - Kayseri'de aranması olan kadın, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayarak dışarı çıkınca, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının bulunduğu Kayseri'de polis ekipleri denetimlerini artırdı. Kocasinan ilçesinde bulunan Atatürk Bulvarı üzerinde uygulama yapan ekipler, Fatma T.'nin dışarıda gezdiğini gören ekipler, şahsı durdurdu. Yapılan kimlik kontrolünde Fatma T.'nin ifadeye gitmediği için arandığı belirlendi.

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Fatma T., geçirildiği sağlık kontrollerinin ardından gerekli işlemlerin yapılması için karakola götürüldü.

Arama kararı olan kadın sokağa çıkma kısıtlamasına uymayınca polisler tarafından yakalandı

Kaynak: İHA

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