Arama kararı bulunan 2 kişi tutuklandı
Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalama kararı ile aranan iki şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
29.04.2020 13:41 | Son Güncelleme: 29.04.2020 13:41
Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalama kararı ile aranan iki şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmada yaralama suçundan aranan F.U. ve Nevşehir 1.Asliye Mahkemesince uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan aranan C.D. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR
Kaynak: İHA