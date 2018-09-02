Aram Gülyüz'ün Vefatı Sinema Dünyasını Yasa Boğdu

Usta yönetmen Aram Gülyüz'ün vefatı Türk sinemasının önemli isimlerini yasa boğdu.

Yönetmen Yılmaz Atadeniz, AA muhabirine yaptığı açıklamada Türk sinemasının önemli isimlerinin tek tek eksilmeye başladığını belirterek, "Her şeyden evvel, en önemlisi her çınar kendi devrini kapıyor. Aram da çok film çekmesine rağmen hiç onur ödülü almadan vefat etti." dedi.

Gülyüz ile yakın arkadaş olduklarını dile getiren Atadeniz, şu bilgileri verdi:

"Beraber çalışmadık ama her yerde beraberdik. Sete geldiğinde muhakkak yeni bir hikayeyle gelir ve hepimizi güldürürdü. Müthiş bir espri anlayışı vardı. Her şeyden evvel sadece sanatçı değildi. İnsan gibi insandı. Mükemmel bir insandı. Hiç kimseyi kırmadan hayatını geçirdi. Bağırmadan çağırmadan. Mükemmel, hızlı, pratik, çalışkan bir yönetmendi. Kore harbinde yedek subay olarak görev yaptı, İngilizce bildiği için. Allah gani gani rahmet eylesin."

Atadeniz, usta yönetmen Gülyüz ile bir hafta önce metro yolculuğunda karşılaştıklarını aktararak, "Bir oğlu var. Bir de eşini kaybettikten sonra onu hayata bağlayan bir köpeği vardı. Hayvanları, çiçekleri severdi. Film çekerken, esprilerle, kimseyi kırmadan, gülerek çekerdi. Eğlenceli ve rahatlatıcıydı. Çekimlerde en önemli şey moraldir. Morali iyi tutabilmek kolay değildi. Aram bunu yapardı." değerlendirmesinde bulundu.

Türk sinemasında yaşanan vefasızlığa işaret eden Atadeniz, şöyle devam etti:

"Susuz Yaz'ın sahibi olan Ulvi Bey (Doğan) vefat ettiğinde kimse yazısını yazmadı. Susuz Yaz'ın sahibiydi ve oradaki oyuncuydu. Hülya Koçyiğit ve Erol Taş'ın yanında oynuyordu. 20 kilo kalmıştı. Boyu kısalmıştı. O dev gibi adam, mükemmel bir adamdı. İnanılmaz bir halde vefat etti. Kimsenin haberi olmadı. Basında adı çıkmadı. Hayat acımasız."

"Sinemanın altın çağının yıldızları bir bir sönüyor"

Yönetmen Nazif Tunç, Aram Gülyüz'ün vefatından duyduğu üzüntüsünü dile getirerek, "Aram Gülyüz de sonsuzluk yurduna göçtü. Sinemanın altın çağının yıldızları bir bir sönüyorlar işte." ifadelerini kullandı.

Gülyüz'ün çektiği film sayısıyla rekora koşan yönetmenlerinden biri olduğuna dikkati çeken Tunç, şunları kaydetti:

"Altın çağın, renkli adamlarındandı. Her tarakta bezi olan, becerikli, inanılmaz pozitif, ılımlı ve tatlı adamlardandı Aram Bey. Bir zenginlikti. Türk sinemasına çok emeği geçmiştir. Çok oyuncu yetiştirmiştir. Her türde film çekerdi ama yönettiği komedi filmleri hatırlardadır hala. Komedi filmlerine daha yatkın bir sanatı vardı. Sinemamızın siyah beyaz dönemlerinin önde tutulan yönetmenlerindendi. Keşke hep öyle kalsaydı."

Nazif Tunç Gülyüz'ün "sanat" ve "hasılat" ikilemini çokça yaşamış yönetmenlerden biri olduğuna işaret ederek, özellikle komedi filmlerinde kazandığı başarıyı anımsattı.

Yönetmen İsmail Güneş ise Aram Gülyüz'ün uzun yıllar boyunca sinemanın önemli isimlerinden biri olduğunun altını çizdi.

Başarılı yönetmenin ömrünün sonuna kadar da hep kameraya yakın ya da kameranın arkasında olduğunu vurgulayan Güneş, "Bu onun talihidir diyebiliriz. Çok sevimli, güzel işler bıraktı sinema dünyasına, gerek sinema gerek de televizyon alanında. Son zamanlarda da televizyonda hakikaten sevimli diziler meydana getirdi. Toprağı bol olsun." ifadelerine yer verdi.