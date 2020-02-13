Aralıkta cirolar yüzde 21 arttı

13.02.2020 10:30 | Son Güncelleme: 13.02.2020 10:30

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi 2019 yılı aralık ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21 artış kaydetti. Endeksin alt kalemleri olan ticaret ciro endeksindeki yüzde 26,9 ve hizmet ciro endeksindeki yüzde 22,3'lük artış dikkat çekti.