"Aralıklı oruç vücudu dinlendirip yağ yakımını hızlandırıyor"

IF diyeti (Intermidend Fasting) yani aralıklı orucun, vücudu dinlendirip kilo verme sürecini hızlandırdığını belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Yıldız Melek Aksoylu, diyet süresince dikkat edilmesi gerekenleri anlattı. Bu diyette, aç kalınan süre boyunca vücutta depolanan yağların kullanıldığını belirten Aksoylu, " Oruç döneminde nasıl ki vücudumuz temizleniyor. Bu diyette de özellikle 3'üncü haftadan sonra çok iyi sonuçlar alınıyor" ifadelerini kullandı.

Az öğün ile kilo kontrolünün sağlandığı diyet programı olarak bilinen aralıklı oruçta beslenmenin saatleri önem taşıyor. Diyetin, 14-10 ya da 16-8 şeklinde yapılabildiğini belirten Medicana International İstanbul Hastanesi'nden Beslenme ve Diyet Uzmanı Yıldız Melek Aksoylu, "Yani 16 saat boyunca enerji içeren besinlerden herhangi bir şey tüketmiyorsunuz ya da 10 saat boyunca tüketim yapıp 14 saat boyunca enerji içeren besin maddesi tüketmeyebiliyorsunuz. Sıvı olarak su, çay, kahve ve bitki çayı tüketimi serbest. Kişi bu diyette yemek saatlerini kendisine göre ayarlayabiliyor. İlla sabahın 8'inde kahvaltı etmek zorunda değil ya da güne kahvaltı ile başlamak zorunda değil" diye konuştu.

"KALAN SÜREDE VÜCUDUNUZ YAĞ YAKIYOR"

Kişinin güne öğlen 12'de yemekle başlayabileceğini anlatan Beslenme ve Diyet Uzmanı Yıldız Melek Aksoylu, "14 saatlik açlık uyguluyorsa akşam 10 gibi yemek yiyebiliyor. Fakat burada önemli olan kilo kaybetmek istiyorsanız içerik önemli. Bunu kilo kaybetmek isteyen ya da almak isteyen kişiler uygulayabiliyor. Sağlıklı beslenme açısından da tercih edilebilir. Kısa süreli açlıkta ortalama 14 ya da 16 saat aç kalıyorsunuz. İlk 8-10 saatte vücudunuzdaki glikojeni bitirdiğinizde geri kalan sürede metabolizmanız yağ yakıyor" ifadelerini kullandı.

HAMİLELER VE KAN ŞEKERİ DÜŞÜK OLAN KİŞİLER DİKKAT

Bu diyeti hazırlarken beslenme içeriğinin önemli olduğunu vurgulayan Yıldız Melek Aksoylu, "Hamileler ve düşük kan şekerine sahip kişiler dikkatli olmalı. Düşük kan şekerine sahip olan kişiler şeker düşmesine bağlı olarak mide bulantısı, baş dönmesi yaşayabilir. Düşük kan şekerine sahip kişiler düşük karbonhidrat aldığında ve açlık devam ettiği müddetçe kan şekerinin düşmesine bağlı olarak bayılma tabloları görülebilir. Burada programın çok iyi planlanması gerekiyor. Normalde herkesin uygulayabileceği bir diyet" dedi.

"KAN DEĞERLERİ DÜZELİYOR, VÜCUT DİNLENİYOR"

Aralıklı orucun en önemli faydasının yağ yakımını hızlandırması olduğunu ifade eden Aksoylu, şöyle devam etti:

"Aç kaldığımız süre boyunca depoladığımız yağları kullanmış oluyoruz. Oruç döneminde nasıl ki vücudumuz temizleniyor. Bu diyette de özellikle 3'üncü haftadan sonra çok iyi sonuçlar alınıyor. Bu güzel sonuçları bazen ilk haftalarda bile görüyoruz. Bu diyet bir nevi vücudu temizlemek diyebiliriz. Vücudun dinlenmeye ihtiyacı var. Kişinin karaciğer enzimleri, kan şekeri, kolesterolü, kiloya bağlı tiroid sorunları yaşanıyorsa bunlarda iyileşmeler yaşanıyor. Diyetin içeriği kişinin yaşamına ve spor aktivitesine bağlı olarak değişiyor. Kişi sabahları kahvaltı edemiyor ve vakti yok ise poğaça ve simitle günü geçiştirmek yerine daha sağlıklı bir öğlen yemeği tercih edebilir. Oraya bir ara öğün ekliyoruz ve aynı şekilde kişi evine gittiğinde akşam yemeği ile günü bitiriyor. Burada en önemli şey aldığınız karbonhidrat miktarı. Ben bu diyeti uyguluyorum diye kalan 8 ya da 10 saatlik dilimde her istediğinizi yiyemezsiniz."

"SU TÜKETİMİ YAĞIN ATILIMINI DESTEKLİYOR"

Su tüketimi için ise bir kısıtlama saati olmadığını anlatan Aksoylu, "Çünkü vücut yağ yakmaya başladığında idrarda keton cisimler adını verdiğimiz maddeler oluşuyor. Hatta bu keton kitleri ile de tespit ediliyor. Ama hem kısa süreli açlık hem ketojenik diyet yapıyorsanız çok daha hızlı kilo verirsiniz. Normal kısa süreli açlık diyeti yapıyorsanız daha fazla yağ yakacağınız için bu yağın vücuttan atılması gerekecektir. Oluşan ketonlar sonucu böbreğe bir yük binmemesi için bol su içilmesi gerekiyor. O boşluk saatlerinde kafeine de yüklenmemeniz gerekiyor. Kadınlar kilo başı 30 erkekler ise 35 milimetre su tüketmeli. Kişi spor yapıyorsa bu oran artırılabilir" tavsiyesinde bulundu.

AŞIRI ET TÜKETİMİ UYARISI

Gerekli tetkiklerin yapılmasının ardından aralıklı orucu danışanlarında uyguladığını anlatan Beslenme ve Diyet Uzmanı Yıldız Melek Aksoylu, et tüketimi konusunda ise şu uyarılarda bulundu:

"Çok güzel sonuçlar alıyoruz. İstanbul şartlarında 18.00'de yemek masasında olmak mümkün değil. Burada önemli olan gece geç saatte eve gidecekseniz aşırı miktarda et tüketmemeniz olacaktır. Gece geç saatte aşırı miktarda tüketilen et, vücutta fazla yağ olarak depolanıyor. Çünkü proteinlerin vücudu terk etme süresi uzun. Kişi akşam öğünlerinde sebze tüketerek kilo verme sürecini hızlandırabilir."

- Sargut

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İlknur SARGUT