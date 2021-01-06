Aralıklı oruç diyeti nedir? Aralıklı oruç zararlı mı? Aralıklı oruç diyeti nasıl yapılır?

Son zamanlarda popüler hale gelen kilo vermede etkili olan bir yöntem Aralıklı oruç diyeti nedir? Aralıklı oruç zararlı mı? Aralıklı oruç diyeti nasıl yapılır? Aralıklı orucu kimler yapmalı, kimler yapmamalı?

Uzmanlar tarafından tartışmalı konu haline gelen, kimilerine göre sağlıklı bulunan; kimilerine göre vücuda zararı olan Aralıklı oruç diyeti nedir? Aralıklı oruç zararlı mı? Aralıklı oruç diyeti nasıl yapılır? Detaylar haberimizde.

ARALIKLI ORUÇ DİYETİ NEDİR?

Adından da anlaşılacağı gibi oruca çok benzer tek farkı yemek yemediğimiz saatlerde kalorisi olmayan sıvıları tüketmek bu beslenme şeklinde serbest. Günün belirli saatine kadar sadece kalorisiz sıvılar tüketip belirli saatlerde de istediğiniz gibi beslenme halini sıklıkla görüyoruz. Aralıklı orucun tüm dünyada farklı uygulamalarını görüyoruz gün içinde 8 saat açlıktan 24 saatlik açlığa kadar çıkabiliyor bazı yerlerde bu saatleri de aşabiliyor.

ARALIKLI ORUÇ NASIL UYGULANIR?

Ülkemizde ve dünyada en çok tercih edilen aralıklı oruç biçimleri var.*16-8; gün içinde 16 saat aç kalmayı,2 öğün yapmayı , saatlerini 12.00 ve 20.00 olarak ayarlamayı hedefler. Saatleri kendi yaşantınıza göre de değiştirebilirsiniz.*24 saat; 1 gün boyunca aç kalmayı hedefler haftada bir ya da ayda bir yapılabilir.*5-2, haftanın 2 günü günlük alınması gereken kalorinin yüzde 25'inin alınmasını hedefler bu günler arka arkaya seçilmemelidir.

Öğün sayımız kısıtlı olduğu için öğünlerde besleyici gıdalara ağırlık vermek çok önemli. Mesela tabağınızda 5 renk görmeye dikkat edin ve tabağınızın büyük bir bölümü lifli gıdalardan oluşsun. Salatayı, haşlanmış, fırınlanmış sebzeleri öğünlerinizden eksik etmeyin. Öğünleri yavaş yavaş güzelce çiğneyerek yiyin. Yemek yerken su dahil hiçbir sıvı tüketmeyin yemekten önce su içmeniz daha iyi olacaktır. Kan şekerinizde ani yükselmelere sebep olacak yüksek karbonhidratlı, şekerli asitli içeceklerden, tatlılardan uzak durun ki aralıklı orucun faydalarını hemen vücudunuzda hissedin.

ARALIKLI ORUCUN YAN ETKİLERİ NELERDİR?

Aralıklı orucun uzun vadede yapılması uzmanlar tarafından önerilmemektedir.Diyabet hastaları, uzun süre açlıkta hipoglisemiye girme tehlikesi olanlar, hamileler, emziren anneler, ciddi mide problemleri yaşayan kişiler için pek uygun değildir mutlaka doktorlarına danışmaları gerekir. Her beslenme biçimi herkese uygun gelmeyebilir hiçbir sağlık probleminiz olmasa bile açlık orucunu diyetisyen eşliğinde yapmanızı tavsiye ederim. Doğru uygulandığında kazanacağınız faydaları yanlış uyguladığınızda kaybedeceğinizi unutmayın.