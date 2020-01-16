Aralıklı oruç diyeti haftada 2-3 gün uygulanmalı

16.01.2020 12:22 | Son Güncelleme: 16.01.2020 12:22

Aralıklı oruç diyetinin vücudun belirli bölgelerinde biriken yağın kaybedilmesini ve metabolizmayı çalıştırarak hızlı bir şekilde kilo verilmesini sağladığının altını çizen Anadolu Sağlık Merkezi Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Melih Özel, "Kalori kısıtlaması ve aralıklı açlık, insan sağlığı için oldukça yararlı bir beslenme yöntemi. Ancak bunun sürdürülebilirliği pek mümkün olamayabilir. Bu durumda genel olarak aldığımız kaloriyi azaltmak ve hiç olmazsa haftada 2 - 3 kez kadınlar için 12-14 saat, erkekler için 14-16 saat sürecek açlık dönemlerini hayatımıza yerleştirmeye çalışmalıyız. Bu hem kilo kontrolü açısından hem de bazı metabolik sorunlarla başa çıkabilmek açısından çok etkili ve önemli bir yol olabilir" şeklinde konuştu.

HÜCRELER AÇLIK DÖNEMİNDE SAVUNMA MEKANİZMASINI ORTAYA ÇIKARTIYOR

Etki mekanizmalarından da söz eden Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Melih Özel, "Açlık dönemlerinde hücreler, evrimsel olarak korunmuş olan savunma mekanizmalarını ortaya çıkartıyor. Bu mekanizmalar glukoz regülasyonunu kontrol ediyor, inflamasyonu baskılıyor ve stres direncini artırıyor. Bu sayede, oksidatif ve metabolik strese karşı direnç yolakları ve hasarlı moleküllerin uzaklaştırılması ya da tamiri mekanizmaları aktifleştiriyor" dedi.

BİLİMSEL ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Hayvanlarda yapılan çalışmalarda, bazı moleküllerin kullanımı ile tıpkı aralıklı açlıktaki metabolik değişimin oluşabildiğinin gösterildiğini ve bu sayede hem kilo kontrolü sağlanırken hem de bazı hastalıkların kontrolü konusunda yol alınabildiğini anlatan Prof. Dr. Melih Özel, "Aralıklı beslenme ve aç kalmanın, yaşam süresini uzattığını gösteren hayvan deneyleri var. Ancak insanlardaki klinik çalışmalar şu ana kadar bunu ortaya koyabilecek kadar uzun süreleri kapsamamış. Dolayısıyla insanların bu aralıklı beslenme konusunu uzun yıllar sürdürüp, sürdüremeyeceği ve eğer sürdürebilirlerse, bunun insan yaşamını uzatıp uzatmayacağı konusu henüz tam olarak bilinmiyor. Ek olarak klinik çalışmalar genellikle genç veya orta yaşlı hasta gruplarında yapıldığı için bu sonuçların tüm yaş gruplarına yönlendirilip yönlendirilemeyeceği de berrak değil. Aslında sorun günlük alınan toplam kaloride ve deyim yerindeyse abur cubur yenip yenmemesinde yatıyor. Seçtiğiniz aralığa göre kadınlarda 12-14 saat, erkeklerde 14-16 saatlik bir 'oruç' sonrası alınan yüksek proteinli bir öğün gün içerisinde glisemi kontrolü ve keton cisimlerinin yakılmasında çok etkili. Gün içerisinde alınan total kalori, günlük fiziksel aktivite, kalori harcama düzeyi ve diyetin içeriği de önemli. Dolayısı ile 'kahvaltı' yerine günün ilk öğünü demek daha doğru herhalde" şeklinde konuştu.

Kaynak: Bültenler