Aralık'ta en yüksek reel getiri yüzde 5.17 ile BIST100'den

08.01.2020 10:41 | Son Güncelleme: 08.01.2020 10:41

Aralık'ta en yüksek aylık reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 5.22, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 5.17 BIST 100 Endeksi'nde gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde;

külçe altın yüzde 2.00,euro yüzde 1.81,dolar yüzde 1.29,devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) yüzde 0.56,mevduat faizi (brüt) yüzde 0.10 kazandırdı.TÜFE ile indirgendiğinde;külçe altın yüzde 1.95,euro yüzde 1.76,dolar yüzde 1.24,DİBS yüzde 0.51,mevduat faizi (brüt) yüzde 0.05 kazandırdı.Üç aylık değerlendirmede DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 8.55, TÜFE ile indirgendiğinde de yüzde 6.06 ile en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken; külçe altın Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 0.10, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 2.39 ile yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.Altı aylık değerlendirmeye göre DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 24.34, TÜFE ile indirgendiğinde de yüzde 15.97 ile yatırımcısına en yüksek kazancı sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde euro, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 0.27, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 6.99 ile en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde DİBS; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 23.93, TÜFE ile indirgendiğinde de yüzde 18.96 ile yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı oldu.Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde;külçe altın yüzde 21.38,mevduat faizi (brüt) yüzde 13.52,BIST100 yüzde 12.26,dolar yüzde 2.52,euro yüzde 0.07 yatırımcısına kazandırdı.TÜFE ile indirgendiğinde;külçe altın yüzde 16.51,mevduat faizi (brüt) yüzde 8.98,BIST100 yüzde 7.76 kazandırırken;dolar yüzde 1.58,

euro yüzde 3.93 yatırımcısına kaybettirdi. (Grafik)

Kaynak: DHA