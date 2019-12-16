Aralık ortasında deniz keyfi
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Aralık ortasında deniz keyfi

ANTALYA'da, aralık ayı ortasında yazdan kalma bir gün yaşandı.

16.12.2019 16:50 | Son Güncelleme: 16.12.2019 16:51
Aralık ortasında deniz keyfi

'da, aralık ayı ortasında yazdan kalma bir gün yaşandı. 'nde güneşlenenlerin yanı sıra denize girenler dikkati çekti.

Antalya'da güneşli havayı fırsat bilenler, sahilleri doldurdu. Hava sıcaklığının 20 dereceyi bulmasıyla Konyaaltı sahiline gelenlerin bir kısmı yürüyüş yaparken, kimileri ise güneşlendi. Güzel havayı fırsat bilenler, keyifli dakikalar geçirdi. Akdeniz'in mavi sularına kendini bırakan turistler ise 19 derece sıcaklıktaki denizin tadını çıkardı.


Kaynak: DHA
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