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Aralık enflasyonu kaç oldu? Aralık enflasyon oranı kaç? Aralık 2021 enflasyon oranı nedir?

Aralık enflasyonu kaç oldu? Aralık enflasyon oranı kaç? Aralık 2021 enflasyon oranı nedir?
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Vatandaşların emekli ve memur maaşlarına yapılacak zammı belirleyecek olan 2021 yıllık enflasyon ve Aralık ayı enflasyon oranları açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu ( TÜİK ) tarafından açıklanan rakamlar sonrası vatandaşlar tarafından en çok konuşulan konu enflasyon oranları oldu. Peki, Aralık enflasyonu kaç oldu? Aralık enflasyon oranı kaç? Aralık 2021 enflasyon oranı nedir?

Türkiye İstatistik Kurumu Memur ve Emeklinin merakla beklediği Aralık ayı enflasyon oranı ve 2021 yıllık enflasyonunu açıkladı. Emekli ve memur maaşına gelecek zam ile ilgili vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği enflasyon oranları ile ilgili internette en çok "Aralık enflasyonu kaç oldu? Aralık enflasyon oranı kaç? Aralık 2021 enflasyon oranı nedir?" soruları araştırılmakta. İşte Aralık ayı ve Yıllık Enflasyon ile ilgili detaylar.

ARALIK ENFLASYON ORANI KAÇ?

Tüketici Fiyat Endeksi, Aralık 2021

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %36,08, aylık %13,58 arttı

TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %13,58, bir önceki yılın Aralık ayına göre %36,08, bir önceki yılın aynı ayına göre %36,08 ve on iki aylık ortalamalara göre %19,60 artış gerçekleşti.

Aralık enflasyonu kaç oldu? Aralık enflasyon oranı kaç? Aralık 2021 enflasyon oranı nedir?

TÜFE yıllık değişim oranları (%), Aralık 2021

Yıllık TÜFE'ye göre 8 ana grup daha düşük, 4 ana grup daha yüksek değişim gösterdi

Yıllık en düşük artış %8,76 ile haberleşme ana grubunda gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla %17,23 ile eğitim, %20,02 ile alkollü içecekler ve tütün ve %20,13 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %53,66 ile ulaştırma, %43,80 ile gıda ve alkolsüz içecekler, %40,95 ile ev eşyası oldu.

Aralık enflasyonu kaç oldu? Aralık enflasyon oranı kaç? Aralık 2021 enflasyon oranı nedir?

TÜFE ana harcama gruplarına göre yıllık değişim oranları (%), Aralık 2021

Aylık TÜFE'ye göre 8 ana grup daha düşük, 4 ana grup daha yüksek değişim gösterdi

Ana harcama grupları itibarıyla 2021 yılı Aralık ayında en az artış gösteren ana gruplar %0,13 ile eğitim, %3,55 ile sağlık ve %3,65 ile haberleşme oldu. Buna karşılık, 2021 yılı Aralık ayında artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %28,49 ile ulaştırma, %16,54 ile ev eşyası, %15,99 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu.

Aralık enflasyonu kaç oldu? Aralık enflasyon oranı kaç? Aralık 2021 enflasyon oranı nedir?

TÜFE ana harcama gruplarına göre aylık değişim oranları (%), Aralık 2021

Aralık 2021'de, endekste kapsanan 415 maddeden, 18 maddenin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 33 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 364 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.

Özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) yıllık %34,89, aylık %13,90 arttı

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2021 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %13,90, bir önceki yılın Aralık ayına göre %34,89, bir önceki yılın aynı ayına göre %34,89 ve on iki aylık ortalamalara göre %19,55 artış gerçekleşti.

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