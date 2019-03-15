Aralık Döneminde İşsizlik Yüzde 13.5'e Çıktı, İşsiz 4.3 Milyon Kişi

– Türkiye genelinde işsizlik, Kasım, Aralık ve Ocak aylarını kapsayan Aralık döneminde 3.1 puan artışla yüzde 13.5'e yükseldi, işsizlik Kasım döneminde yüzde 12.3 düzeyindeydi.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, işsiz sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre 1 milyon 11 bin kişi artışla 4 milyon 302 bin kişiye çıktı.

Aralık döneminde tarım dışı işsizlik oranı 3.3 puanlık artış ile yüzde 15.6 olarak tahmin edilirken, genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik 5.3 puanlık artışla yüzde 24.5, 15-64 yaş grubunda da 3.1 puanlık artış ile yüzde 13.7 oldu. - İstanbul

Kaynak: DHA