Aralık' da Gadir-i Hum Coşkusu

Iğdır'ın Aralık ilçesinde Gadir-i Hum bayramı, düzenlenen ihsan yemeği ile kutlandı.



Hazreti Muhammed'in (SAV) hicretin 10'uncu yılında Veda Haccı dönüşü Hazreti Ali'yi taltif ettiği gün olarak anılan Gadir-i Hum Bayramı dolayısıyla Aralık' da anma programı düzenlendi.



Aralık sosyal hizmet evinde vatandaşlar bir araya gelerek Gadir-i Hum bayramı nedeniyle ihsan yemeği verdi. Düzenlenen ihsan yemeğine Ak Parti Iğdır Milletvekili Nurettin Aras, Aralık Kaymakamı Kemal Duru, Iğdır Şehit Aileleri Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Kamber Güzelkaya ve çok sayıda vatandaş katıldı.



İhsan yemeğinin ardından program duaların okunması ve katılımcılara çeşitli ikramların dağıtımı ile son buldu. - IĞDIR