Aralık Ayında Sdü Havalimanında 7 Bin 659 Yolcuya Hizmet Verildi

Devlet Hava Meydanları İşletmeleri (DHMİ) Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan 2017 yılı Aralık Ayı Havalimanı İstatistiklerine göre Aralık ayında Isparta Süleyman Demirel Havalimanı'nda iç hat yolcu trafiği bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10 artışla 7 bin 659 oldu. 2017 Yılı Aralık ayında iç hat iniş-kalkış yapan uçak trafiği ise bin 53 oldu. Yine aynı dönemde ayında Yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise toplamda yüzde 15 artışla 56 ton olarak gerçekleşti.

12 ayda yüzde 3 artış

2017 Yılı Sonu itibarıyla Isparta Süleyman Demirel Havalimanı'ndan 189 bin 509 yolcu hizmet alırken, hizmet verilen toplam uçak trafiği yüzde 3 artışla 24 bin710'a, yük (Kargo+Posta+Bagaj) trafiği ise 2 bin 228 tona ulaştı. - ISPARTA