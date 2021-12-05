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ARALIK AYINDA SAHİL KEYFİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Antalya'da Aralık ayının ilk hafta sonunda aile ve arkadaşlarıyla keyifli vakit geçirmek isteyenler Konyaaltı Sahili'ne akın etti.

ANTALYA (DHA) - Antalya'da Aralık ayının ilk hafta sonunda aile ve arkadaşlarıyla keyifli vakit geçirmek isteyenler Konyaaltı Sahili'ne akın etti.

Aralık ayında güzel havayı fırsat bilen yerli ve yabancı tatilciler ile kentte yaşayanlar, Konyaaltı Sahili'nde yoğunluk oluşturdu. Hava sıcaklığının 21, deniz suyu sıcaklığının 20 derece ölçüldüğü kentte kimileri sahilde yürüyüş yaparken kimileri ise güneşlenmeyi tercih etti. Güzel havayı fırsat bilenler aileleri ve arkadaşlarıyla birlikte sahilde keyifli dakikalar geçirdi.

ARALIK AYINDA SAHİL KEYFİ

ARALIK AYINDA SAHİL KEYFİ

ARALIK AYINDA SAHİL KEYFİ

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