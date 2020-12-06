Aralık ayında Karadeniz'e girdiler
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Aralık ayında Karadeniz'e girdiler

06.12.2020 00:58 | Son Güncelleme: 06.12.2020 00:58
Aralık ayında Karadeniz'e girdiler

SAMSUN (İHA) – Samsun'da 2 sporcu kafadar Aralık ayında 10 derece sıcaklıkta denize girip, yüzdürler.

SAMSUN (İHA) – Samsun'da 2 sporcu kafadar Aralık ayında 10 derece sıcaklıkta denize girip, yüzdürler.

Samsun'da 2 sporcu kafadar ilk önce Doğu Park Sahil Yolu'nda yürüyüş yaptılar. Daha sonra kayalıklara gelen sporcular, üstlerini çıkartarak şortla Karadeniz'in soğuk sularına kendilerini bıraktılar. Kıyıdan yaklaşık 1 kilometre uzaklaşan vatandaşlar, karada bile üşüyen vatandaşların tüylerini diken diken ettiler.

4 Aralık'ta meydana gelen olayda şaşkınlık yaşayan ve olaya şahit olan vatandaşlar ise denize giren 2 arkadaşı cep telefonu kamerası ile kaydettiler. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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