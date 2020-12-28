Aralık ayında elma ağaçları çiçek açtı

Denizli'nin Buldan ilçesine bağlı 900 rakımlı yüksekte bulunan mevkide, yazın elma veren ağaçlar, Aralık ayında çiçek açmaya başladı.

Aralık ayının bitmesine günler kala havalar kurak ve yağışsız ilerlerken Buldan ilçesine bağlı 900 rakımlı Haydar bağları mevkiinde yaz aylarında elma veren ağaçlar çiçek açtı. Görenlerin hayrete düştüğü durum karşısında, vatandaşlar ilk defa Aralık ayında ağaçların çiçek acıktığını ve küresel ısınmadan olabileceğini söyledi. Yaz aylarında meyve veren ağaçların çiçek açmasının hayret verici bir gelişme olduğuna değinen emekli öğretmen Suavi Uyum "Bu bölge 900 rakımlı bir bölge. Bugüne kadar böyle bir durumla karşılaşmadım. Küresel iklim değişiklikleri bütün dünyayı etkiliyor. Küresel ısınmadan dolayı ağaçlar çiçek açmaya başladı. Eskilerin zemheri ayı dediği Aralık ayında önceden kara kış yaşanırdı. Şimdi ılık bir mevsim geçiriyoruz. Yağışlar yok, soğuklar görülmüyor. Ağaçlar bu havaya aldandı" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı