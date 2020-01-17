Aralık ayında dünya genelinde patlayıcı maddelere bağlı 267 şiddet olayı yaşandı; 2058 ölü ve yaralı

17.01.2020 18:13 | Son Güncelleme: 17.01.2020 18:13

Silahlı Şiddete Karşı Eylem (AOAV) kuruluşunun raporuna göre, aralık ayında dünya genelinde patlayıcı maddelere bağlı 267 şiddet olayı yaşandı.



Bu olaylar sırasında 2 bin 58 kişi öldü ve yaralandı. Euronews.com'da Görüntüle