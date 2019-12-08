Aralık ayında denize girdiler

08.12.2019 10:03 | Son Güncelleme: 08.12.2019 10:04

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde yaşayan 2 arkadaş, soğuk havaya aldırış etmeden denize girdi. Montla dolaşanlar denizde yüzen iki arkadaşı şaşkınlıkla izledi.

Gölcük'te yaşayan Tuncay Fakçı ve Mert Yiğit Yaman, işten çıktıktan sonra denize girdi. Şehirlerarası otobüslerde muavinlik yapan 2 arkadaş denizde yüzerken, havanın 10 derece olduğu Değirmendere'de mont ve berelerle dolaşanlar, denizdeki ikiliyi şaşkınlıkla izledi. Bazı vatandaşlar cep telefonları ile 2 arkadaşın fotoğrafını çekerken, bazıları ise "Sizi görünce ben üşüdüm" dedi.

Kaynak: DHA