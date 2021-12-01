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ARALIK AYINDA DENİZ KEYFİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Antalya Konyaaltı sahiline gelen turistler, Aralık ayında denize girip güneşlendi.

KONYAALTI, ANTALYA (DHA) - Antalya Konyaaltı sahiline gelen turistler, Aralık ayında denize girip güneşlendi.

Hava sıcaklığının 16, deniz suyu sıcaklığının 21 derece olduğu turizm kenti Antalya'da tatilciler, Aralık ayında denize girip güneşlenmenin tadını çıkardı. Konyaaltı sahili, Rus ve İranlı turistler başta olmak üzere kent sakinlerini ağırladı. Bölgedeki otellerde kalan turistler, denize girip güneşlenirken, çocuklar da kumda oynadı. Sahile gelen Antalyalılar ise güneşli havada yürüyüş yaptı, manzaranın tadını çıkardı. Kağıt toplayıcısı iki çocuk da denizin tadını çıkardı. İki arkadaşın kahkahaları sahil boyunca duyuldu.

ARALIK AYINDA DENİZ KEYFİ

ARALIK AYINDA DENİZ KEYFİ

ARALIK AYINDA DENİZ KEYFİ

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