Aralık ayında 14 binin üzerinde konut satıldı - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Aralık ayında 14 binin üzerinde konut satıldı

Aralık ayında 14 binin üzerinde konut satıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

DÜZCE(İHA) – Doğu Marmara Bölgesi Kocaeli, Sakarya, Düzce, Yalova ve Bolu illerinde Aralık ayında 14 bin 23 konut satışı gerçekleşti.

MARMARA, BALIKESİR (İHA) - DÜZCE(İHA) – Doğu Marmara Bölgesi Kocaeli, Sakarya, Düzce, Yalova ve Bolu illerinde Aralık ayında 14 bin 23 konut satışı gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilerine göre, Doğu Marmara bölgesine bağlı illerden Kocaeli'de 5 bin 797 konut, Sakarya'da 3 bin 838 konut, Düzce'de bin 299 konut, Bolu'da bin 209 konut ve Yalova'da bin 880 konut satışı gerçekleşti. - DÜZCE

Son Dakika! Türkiye genelinde 2021 yılında 1 milyon 491 bin konut satıldı

Son Dakika! Türkiye genelinde 2021 yılında 1 milyon 491 bin konut satıldı
İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

DÜZCE(İHA) – Doğu Marmara Bölgesi Kocaeli, Sakarya, Düzce, Yalova ve Bolu illerinde Aralık ayında 14 bin 23 konut satışı gerçekleşti.

title