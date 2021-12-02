ARALIK AYI OLAĞAN BELEDİYE MECLİS TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Aralık Ayı Olağan Meclis Toplantısı, koronavirüs önlemleri kapsamında Belediye Başkanlık Makamında sosyal mesafe kuralları uygulanarak saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasının ardından başladı.
ARTVİN (Habermetre) - Aralık Ayı Olağan Meclis Toplantısı, koronavirüs önlemleri kapsamında Belediye Başkanlık Makamında sosyal mesafe kuralları uygulanarak saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasının ardından başladı.
Başkan Elçin'in, mecliste alınan kararların Artvin'e hayırlı uğurlu olmasını dilemesinin ardından meclis gündeminde yer alan 4 madde görüşüldü.
Meclis Toplantısının öne çıkan gündem maddesi 2022 Mali Yılında uygulanacak olan ücret tarifelerinin görüşülmesi oldu.
Aralık Ayı Olağan Meclis Toplantısında görüşülen 4 gündem maddesinin, karara bağlanması ile meclis toplantısı sona erdi.
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