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Aralık Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi

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Aralık Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi

Belediye Meclisi, Aralık Ayı Olağan toplantısı Belediyemiz Meclis Salonunda gerçekleştirildi.

Belediyemiz Meclis Başkanvekilimiz Çakır Yıldırım başkanlığında gerçekleştirilen Toplantıya Belediye Meclis Üyeleri, Belediye Başkan Yardımcıları ve Birim Müdürleri katıldı.

Toplantı Bir önceki aya ait Karar özetlerinin okunup oylanması ile başladı. Gündem maddeleri arasında yer alan Komisyondan gelen raporların görüşülmesi,İmar Plan tadilat taleplerinin görüşülmesi, İmar tadilat taleplerinin imar tadilat komisyonuna havale edilmesi ve divan başkanlığına verilen önergelerin görüşülmesi ile son buldu.

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