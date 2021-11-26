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Aralık Ayı Meclis Toplantısı

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Aralık Ayı Meclis Toplantısı

26. 11. 2021 DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN ARALIK AYI OLAĞAN TOPLANTISININ 1. BİRLEŞİMİ, 17 ARALIK 2021 CUMA GÜNÜ SAAT 16: 00 DA İNCİLİPINAR MAHALLESİ, 3385 SOKAK, NO: 2/A PAMUKKALE/DENİZLİ ADRESİNDE BULUNAN NİHAT ZEYBEKCİ KONGRE VE KÜLTÜR MERKEZİ FATMA YILDIZ SALONU'NDA YAPILACAKTIR.

26. 11. 2021 DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN ARALIK AYI OLAĞAN TOPLANTISININ 1. BİRLEŞİMİ, 17 ARALIK 2021 CUMA GÜNÜ SAAT 16: 00 DA İNCİLİPINAR MAHALLESİ, 3385 SOKAK, NO: 2/A PAMUKKALE/DENİZLİ ADRESİNDE BULUNAN NİHAT ZEYBEKCİ KONGRE VE KÜLTÜR MERKEZİ FATMA YILDIZ SALONU'NDA YAPILACAKTIR. DUYURULUR. .

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