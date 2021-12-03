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Aralık ayı kira artış oranı yüzde 17,71 oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Aralık ayı kira artış oranı yüzde 17,71 oldu

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla Aralık ayı kira artış oranı belli oldu.

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla Aralık ayı kira artış oranı belli oldu. TÜFE'nin on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı Aralık ayı için yüzde 17,71 oldu.

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla Aralık ayı kira artış oranları belli oldu. TÜFE'nin on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı Aralık ayı için yüzde 17,71 oldu. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, TÜFE Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 3,51, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 19,82, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21,31 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 17,71 artış gerçekleşti. - İSTANBUL

Son dakika: Kasım ayında enflasyon yüzde 3,51 artarken yıllık enflasyon yüzde 21,31 oldu

Son dakika: Kasım ayında enflasyon yüzde 3,51 artarken yıllık enflasyon yüzde 21,31 oldu

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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