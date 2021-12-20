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Aralık Ayı Halk Toplantısı Yarın Yapılacak

Aralık Ayı Halk Toplantısı Yarın Yapılacak
Habermetre - Haberler | Toplum

Vatandaşların istek, talep ve şikayetlerini dinleyerek, hızlı ve etkili sonuçlar elde etmek amacıyla düzenli aralıklarla yapılan Halk Toplantısı 21. 12. 2021 Salı günü saat: 14. 00 de Valilik B Blok Toplantı Salonunda yapılacaktır.

Vatandaşların istek, talep ve şikayetlerini dinleyerek, hızlı ve etkili sonuçlar elde etmek amacıyla düzenli aralıklarla yapılan Halk Toplantısı 21. 12. 2021 Salı günü saat: 14. 00 de Valilik B Blok Toplantı Salonunda yapılacaktır.

Tüm vatandaşların bilgisine.

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