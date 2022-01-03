Aralık ayı enflasyon rakamları açıklandı mı? Aralık enflasyon rakamları belli oldu mu? Yıllık enflasyon kaç oldu? Aralık ayı enflasyon rakamları kaç?

Aralık ayı enflasyon rakamları açıklandı mı? TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamları birçok vatandaşı yakından ilgilendirmekte. Bir çok vatandaş konuyla ilgili internette "Enflasyon rakamları kaç? Enflasyon rakamları açıklandı mı? Yıllık enflasyon kaç oldu? Aralık ayı enflasyon rakamları kaç oldu? 2021 Enflasyon rakamları kaç? Eflasyon rakamlarını kim açıklıyor?" gibisorular araştırılmakta. Bütün merak edilen soruların cevapları haberimizde.

ARALIK AYI ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI MI?

Aralık ayı ve 2021 yılı enflasyon rakamları 3 Ocak Pazartesi saat 10.00 İtibarıyla açıklandı.

ARALIK AYI ENFLASYON RAKAMLARI KAÇ?

Açıklanan rakamlara göre enflasyon oranları Aralık 2021'de yüzde 13,58 artış göstermiştir.

YILLIK ENFLASYON ORANI KAÇ?

2021 yıllık enflasyonu TÜİK tarafından açıklanan rakamlara göre yıllık bazda ise yüzde 36,08 artış göstermiştir.

MEMUR VE EMEKLİ ZAMMINI ETKİSİ NE OLACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu, memur ve emekli zammını belirleyecek olan aralık ayına ilişkin enflasyon verisini açıkladı. Enflasyon geçtiğimiz ay yüzde 13,58 artarken, 2021 yılı enflasyonu yüzde 36,08 olarak gerçekleşti. Böylece enflasyon son 19 yılın zirvesini gördü.

Aralık ayında yıllık enflasyon yüzde 36,08 oldu. Bu oran Eylül 2002'den bu yana görülen en yüksek enflasyon olarak gerçekleşti. Aylık enflasyon ise yüzde 13,58 olarak kaydedildi. Üretici fiyat endeksi Aralık'ta yıllık yüzde 79,89 artarken, aylık bazda ise yüzde 19,08 arttı. Kasım ayında Türkiye'de yıllık enflasyon yüzde 21,31 ile 3 yılın zirvesine çıkmıştı.

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